"Формула мира" Зеленского

В июне в Швейцарии состоялся саммит мира по "формуле мира" президента Зеленского, на котором присутствовали представители из 100 стран и международных организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.

По словам Зеленского, Украина намерена удерживать контроль над захваченной территорией в Курской области, поскольку это часть его "плана победы" для завершения войны. Он намерен представить эту инициативу международным партнерам, включая США.

Кроме того, президент Украины сказал, что Украина сотрудничает с представителями обеих политических партий в Соединенных Штатах. План мира будет представлен как действующему президенту США, так и двум кандидатам на этот пост.

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