Офіс банку-банкрута в Києві на Подолі продають за 60 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ "Банк "Київська Русь" загальною площею - 1403,2 кв. м. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили в прес-службі, приміщення розташоване за адресою: вул. Хорива, 11-А, в історичному центрі Києва за кілька десятків метрів від станції метро "Контрактова площа".

Торги відбудуться 25 липня 2019 року за голландською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту - 58,45 млн грн.

Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 25.07.2019 до 16:27.

Дата проведення аукціону: 25.07.2019 Початок о 09:42.

Нагадаємо, в липні 2015 року Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідації банку "Київська Русь".

Як повідомляло РБК-Україна, посадові особи банку "Київська Русь" підозрюються в розтраті 500 млн гривень рефінансування Національного банку України. За даними поліції, активи з банку "Київська Русь" виводилися через австрійські банки.