Оффлайн і на зв'язку. Які месенджери працюють без Інтернету

Які месенджери можна використовувати

Bridgefy (iOS / Android)

Briar (Android)

Rumble (Android)

Serval Mesh (Android)

Vojer (iOS)

Walkie Talkie (iOS / Android)

Як це можливо

Спочатку месенджери, які здатні працювати без підключення до Інтернету, створювалися для взаємодії за містом. Після люди почали використовувати їх у місцях масового скупчення людей, коли зв'язок перевантажена.

Спеціальні месенджери дозволяють спілкуватися офлайн за допомогою Bluetooth або Wi-Fi. Таким чином, користувачі можуть спілкуватися один з одним на відстані до 100 метрів. При цьому, якщо використовувати Mesh-мережу, то можна буде збільшити цю відстань.

Що таке Mesh-мережа

Mesh-мережа - однорангова система з розподіленим навантаженням між гаджетами. У цій мережі кожен учасник-ретранслятор бездротового сигналу для інших учасників. Реалізувати цей процес можна за допомогою Bluetooth/Wi-Fi-з'єднання.

Mesh-мережа дозволяє створити ланцюжок для передачі даних. Інформація в такій мережі передається за допомогою ретрансляції. Смартфони користувачів в цьому випадку виступають в якості проміжних точок передачі даних. Кількість таких підключень може бути нескінченним.

Повідомлення буде переходити від одного учасника мережі до іншого, поки його не отримає адресат. При цьому, інші учасники мережі не будуть знати, яку інформацію Ви відправили, так як повідомлення, яке відправлять через Mesh-мережу, буде зашифровано.