Частини українців перерахують пенсії заднім числом: кому і на скільки

Кого стосується перерахунок пенсій

Пенсії планується перерахувати військовослужбовцям розвідувальних органів (крім військовослужбовців строкової служби).

Згідно з проектом, перерахунок проведуть з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 14 липня 2021 року № 729, тобто з 1 серпня.

Цією постановою Кабміну було встановлено, що посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних сил, із коефіцієнтом:

для військовослужбовців кадрового складу - 1,8;

для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу, - 1,4.

Якщо внаслідок перерахунку, передбаченого проектом постанови розмір пенсії зменшується, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.

Скільки потрібно коштів з бюджету

Реалізація акта потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету України: 106 млн грн за 2021 рік, 293 млн гривень на 2022 рік. Ці видатки передбачається забезпечити за бюджетною програмою 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду".

Проблема, що вирішується

Постанова Кабміну № 729 щодо посадових окладів військовослужбовців розвідувальних органів набрала чинності у липні 2021 року. Водночас перерахунку пенсій тоді не відбулося.

"Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси колишніх військовослужбовців розвідувальних органів, пенсії яким призначено за нормами закону № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.