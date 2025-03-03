В одном из ТЦК Полтавской области умер мужчина: что известно

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) умер мужчина. Речь идет о военнообязанном гражданине 1977 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

Что рассказали в ТЦК об обстоятельствах трагедии

В ТЦК сообщили, что военнообязанный гражданин 1977 года рождения был доставлен в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией около 10:20 воскресенья, 2 марта.

Отмечается, что после уточнения военно-учетных данных он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к военной службе.

После этого:

мужчина оставался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр;

состояние его здоровья около 17:40 "резко ухудшилось" - он побледнел и потерял сознание;

- он побледнел и потерял сознание; личный состав ТЦК и СП вызвал скорую помощь и реанимобиль.

"К сожалению реанимационные мероприятия результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть", - сообщили в территориальном центре комплектования.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

"По предварительным результатам ее работы нарушений в работе ТЦК и СП не выявлено, меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет", - рассказали в ТЦК.

Между тем по данным медиков, военнообязанный умер от острой сердечной недостаточности.

"Также руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются. Призываем жителей воздержаться от домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения", - подытожили в публикации пресс-службы областного ТЦК и СП.

Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Стоит отметить, что в комментариях под постом большое количество людей поставили схожие по содержанию вопросы: как человека с больным сердцем могли признать на ВВК пригодным к прохождению военной службы.

В областном ТЦК на все подобные обращения ответили одинаково: "Острая сердечная недостаточность или кардиомиопатия развивается обычно постепенно, незаметно".

"У некоторых больных в начале заболевания поражение миокарда характеризуется преимущественно гипертрофией мышечных волокон. Постепенно нарастающая гипертрофия длительное время может не проявляться клинически. Гипертрофическую кардиомиопатию на более ранних стадиях развития можно выявить только при специальном обследовании", - говорится в ответе ТЦК.

Уточняется, что в поздней стадии гипертрофической кардиомиопатии "возникают клинические проявления тяжелого поражения миокарда: прогрессирующая сердечная недостаточность с выраженным застоем в малом и большом круге кровообращения, значительное увеличение размеров сердца за счет расширения всех камер, различные виды аритмии и нарушений внутрисердечной проводимости".

"Когда есть боль в груди или одышка, граждане должны обратиться за медицинской помощью. При тщательном опросе удается выявить роль некоторых факторов развития кардиомиопатии (например: длительное злоупотребление алкоголем). При прохождении ВВК выявить кардиомиопатию возможно, если ранее гражданин обращался за медицинской помощью, чего умерший не делал", - подытожили в ТЦК.

Ответ ТЦК на вопрос одного из пользователей (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)