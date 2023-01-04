Россия ожидает очередную партию поставки иранских дронов, - ГУР

В Россию должна поступить очередная партия дронов-камикадзе от Ирана. Впрочем, сколько именно их там будет пока не известно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов "Шахедов". По контракту предусмотрено 1750. Нужно время для их доставки и подготовки", - говорит Скибицкий.

Он отметил, что в последние оккупанты применили большое количество дронов, а эти "запасы" необходимо пополнять.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет - будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз", - рассказал Скибицкий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран недавно передал России 250 дронов в рамках новой партии.

Специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли заявлял, что его страна попытается сорвать поставки дронов в Россию, которые используют для ударов по Украине.

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