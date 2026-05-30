В одном регионе РФ создали целое "министерство" защиты от дронов

Новосозданное министерство защиты объектов вместе с министерством энергетики и ЖКХ будет курировать вице-премьер Владимир Тужилин - его перевели из одного заместительского "блока" в другой.

Сам губернатор объяснил логику без лишней скромности. По его словам, в едином блоке соберутся функции, касающиеся и "вклада Нижегородской области в обороноспособность страны", и безопасности самого региона.

Среди задач Никитин прямо назвал "защиту неба над регионом" и объектов коммунально-энергетического комплекса, которые, цитируем, "являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников".

То есть на официальном уровне Никитин признает, дроны прилетают, объекты горят и это повод для отдельного министерства.