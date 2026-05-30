Война в Украине

В одном регионе РФ создали целое "министерство" защиты от дронов

20:47 30.05.2026 Сб
2 мин
Отдельный орган власти, чтобы официально следить, где регионом горят объекты
Валерия Абабина
Фото: В РФ создадут "министерство защиты от дронов" (Getty Images)

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подписал указ о реформе регионального правительства. Ее главная новинка - отдельное министерство защиты объектов, потребность в котором возникла на фоне регулярных визитов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Нижегородской области.

Читайте также: Россию снова атаковали дроны: в Таганроге горит танкер, в Армавире под ударом нефтебаза

Новосозданное министерство защиты объектов вместе с министерством энергетики и ЖКХ будет курировать вице-премьер Владимир Тужилин - его перевели из одного заместительского "блока" в другой.

Сам губернатор объяснил логику без лишней скромности. По его словам, в едином блоке соберутся функции, касающиеся и "вклада Нижегородской области в обороноспособность страны", и безопасности самого региона.

Среди задач Никитин прямо назвал "защиту неба над регионом" и объектов коммунально-энергетического комплекса, которые, цитируем, "являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников".

То есть на официальном уровне Никитин признает, дроны прилетают, объекты горят и это повод для отдельного министерства.

Напомним, причины для нового министерства в регионе вполне земные. 18 мая Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городе Кстово Нижегородской области - один из тех, удары по которым остановили около четверти нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

В целом украинские дроны системно бьют по НПЗ в глубине России, и Нижегородская область давно находится в этой географии.

