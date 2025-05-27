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В одном из районов Киева нашли взрывчатку возле домов: первые детали

Вторник 27 мая 2025 22:39
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В одном из районов Киева нашли взрывчатку возле домов: первые детали Иллюстративное фото: в одном из районов Киева нашли взрывчатку 27 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во дворе одного из домов Дарницкого района Киева вечером вторника, 27 мая, была найдена взрывчатка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

"Пиротехники направляются. Медики уже дежурят на месте", - написал Кличко.

По состоянию на 22:35 детали инцидента не разглашаются.

Обновлено в 22:55.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр - не соответствует действительности.

"На месте обнаружен предмет похожий на водопроводную трубу. Пожалуйста, не поддавайтесь панике и опирайтесь только на официальные ресурсы военной администрации и Национальной полиции", - написал он.

Стоит заметить, что в Оболонском районе Киева вечером 27 мая произошел взрыв возле жилого дома. В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.

Взрывы в Киеве

Ранее мы писали, что в ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева также прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату. Недавно в Подольском районе Киева взорвался автомобиль.

В начале апреля сообщалось, что на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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