В одном из районов Киева завтра будут тестировать новую систему оповещения

В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что во время тестирования будут включаться громкие сигналы, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.
"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", - добавили в КГГА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет о оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.
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