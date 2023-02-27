В одном из районов Киева завтра будут тестировать новую систему оповещения

В Деснянском районе Киева с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что во время тестирования будут включаться громкие сигналы, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", - добавили в КГГА.