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В одном из районов Киева произошел взрыв возле жилого дома: что известно

Фото: в Оболонском районе Киева произошел взрыв возле жилого дома (t.me/gunpKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Оболонском районе Киева вечером 27 мая произошел взрыв возле жилого дома. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила сегодня около 19:10. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.

В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.

 

Взрывы в Киеве

Напомним, в ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату.

Также недавно в Подольском районе Киева взорвался автомобиль.

А в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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