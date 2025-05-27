В одном из районов Киева произошел взрыв возле жилого дома: что известно

Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила сегодня около 19:10. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.

В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.