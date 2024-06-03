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В одном из районов Киева произошел прорыв трубопровода

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Днепровском районе Киева произошел прорыв трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

Прорыв трубопровода обнаружили на улице Пражской. Там произошло повреждение водопроводной сети с утечкой воды наружу. Сейчас участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала". 

В случае временного прекращения водоснабжения в КГГА обещают сообщить отдельно.

Прорывы труб в Киеве

8 февраля в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего было затруднено движение транспорта.

Кроме того, в начале мая в центре Киева произошла авария на трубопроводе, из-за чего несколько улиц остались без воды.

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Киев