В одном из районов Киева произошел прорыв трубопровода

Прорывы труб в Киеве

8 февраля в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего было затруднено движение транспорта.

Кроме того, в начале мая в центре Киева произошла авария на трубопроводе, из-за чего несколько улиц остались без воды.

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