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В одном из районов Киева провалилась дорога: движение транспорта ограничили

Фото: в Киеве произошел обвал дороги из-за коммунальной аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Шевченковском районе Киева провалилась дорога из-за коммунальной аварии. Движение транспорта было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Провал дороги произошел на бульваре Павла Вирского, 39 возле колодца на уличной канализационной сети.

Провал диаметром 400 мм образовался на проезжей части. Поэтому коммунальщики ограничили движение транспорта одной полосой в сторону станции метро "Нивки". Водителей просят учесть эту информацию.

На месте инцидента установили ограждение, там работают специалисты "Киевводоканала". Аварию обещают ликвидировать за сутки.

скриншот (google.com/maps)

Напомним, на улице Милославской на левом берегу Киева ограничили движение из-за проведения ремонтных работ.

Также недавно на Броварском проспекте в столице произошел масштабный прорыв трубы.

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