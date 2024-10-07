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В двух районах Киева зафиксировано падение обломков ракет

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, в результате обстрела зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Предварительно, без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место", - написал он.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) добавляют, что предварительно без жертв и разрушений.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Не только в Соломенском районе 

Как сообщили в КГГА, падение обломков также зафиксировано и в Голосеевском районе

Последствия падения обломков 

По словам Кличко, в результате обстрела обломки ракет упали в нескольких районах: 

  • Соломенский район - в нескольких местах обломки упали на открытое пространство;
  • Шевченковский район - обломки упали возле пешеходного перехода; 
  • Голосеевский район - на тротуар. В частности была пробита крыша служебного микроавтобуса. 

"Все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", - добавил он. 

Обстрел Киева 

Сегодня, 7 октября, в 08:26 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете МиГ-31К. Также позже стало известно и о скоростных целях в направлениях Киева и Староконстантинова. Через некоторое время в столице прогремел взрыв, а в КГГА предупредили о работе противовоздушной обороны (ПВО). 

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