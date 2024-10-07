В двух районах Киева зафиксировано падение обломков ракет

"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место", - написал он.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) добавляют, что предварительно без жертв и разрушений.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Не только в Соломенском районе

Как сообщили в КГГА, падение обломков также зафиксировано и в Голосеевском районе.

Последствия падения обломков

По словам Кличко, в результате обстрела обломки ракет упали в нескольких районах:

Соломенский район - в нескольких местах обломки упали на открытое пространство;

Шевченковский район - обломки упали возле пешеходного перехода;

- обломки упали возле пешеходного перехода; Голосеевский район - на тротуар. В частности была пробита крыша служебного микроавтобуса.

"Все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", - добавил он.

Обстрел Киева

Сегодня, 7 октября, в 08:26 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете МиГ-31К. Также позже стало известно и о скоростных целях в направлениях Киева и Староконстантинова. Через некоторое время в столице прогремел взрыв, а в КГГА предупредили о работе противовоздушной обороны (ПВО).