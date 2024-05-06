Фото и видео под запретом. В Киеве до конца недели будут проходить военные учения
С 6 по 10 мая, в Дарницком районе столицы пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу государственной администрации Дарницкого района Киева.
Во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.
"Цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции", - пишет госадминистрация.
Также отмечается, что снимать или обнародовать видео и фото с передвижением наших воинов или военной техники - запрещено.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в январе 2024 года в окрестностях Киева проходили масштабные военные учения.
Тем временем в апреле минные искатели "Чернигов" и "Черкассы" Украины прибыли в Британию, чтобы принять участие в международных учениях.
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