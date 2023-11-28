В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей возобновили движение грузовиков

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув", который находится на границе Украины с Польшей, возобновил полноценную работу сегодня, 28 ноября, вечером. Там начали пропускать грузовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook .

"По состоянию на 18:30 электроснабжение в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновлено. Пропуск автобусов и грузовиков с полной массой до 7,5 тонн производится в обычном режиме", - рассказали в ГПСУ.

В ведомстве уточняют, что сейчас в очереди на выезд из Украины 55 грузовиков, а на въезд - 50. Очередей из автобусов нет.

Пограничники просят учесть такую информацию при планировании поездок через границу.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 27 ноября, стало известно, что сегодня временно прекратит свою работу пункт пропуска "Угринов-Долгобичув".

Это было связано с тем, что польская сторона запланировала проведение ремонтных работ, которые требуют отключения электроэнергии.

Такая приостановка работы КПП произошла на фоне блокады границы польскими перевозчиками. Из-за их забастовки четыре пункта на границе между Польшей и Украиной практически не пропускают грузовики.