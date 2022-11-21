RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из городов Польши решили проверить сирены тревоги

Фото: в польском городе Тыхы проверят сирены (facebook com groups praca Tychy Katowice)
Автор: Наталья Юрченко

В польском городе Тыхы Силезского воеводства решили проверить систему оповещения. Поэтому завтра в городе будут звучать сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tychy24.

"22 ноября 2022 года с 9:00 до 13:00 будет проведено областное обучение по функционированию сирен оповещения", - говорится в сообщении.

Обучение проводится Департаментом антикризисного управления Силезского воеводства. Не исключено, что проверку сирен проведут и в других городах Польши.

Стоит отметить, что Тыхы находятся в 350 километрах от границы с Украиной.

Напомним, Германия решила после инцидента с падением ракеты предоставить Польше систему ПВО Patriot. Ее планируют разместить на границе с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшавоздушная тревога