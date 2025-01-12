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В одном из городов Чехии произошел взрыв в ресторане: есть жертвы и раненые

Фото: взрыв произошел в ресторане в Чехии, есть жертвы и раненые (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Шесть человек погибли в результате взрыва в ресторане в одном из городов Чехии. Еще восемь посетителей были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

 

Как сообщалось, у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада (США) взорвался автомобиль компании Tesla Cybertruck. Погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения.

Кроме того, в США автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.

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