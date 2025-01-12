В одном из городов Чехии произошел взрыв в ресторане: есть жертвы и раненые

Как сообщалось, у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада (США) взорвался автомобиль компании Tesla Cybertruck. Погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения.

Кроме того, в США автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.

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