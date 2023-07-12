Одному из государственных банков может потребоваться дополнительный капитал, - НБУ
В Национальном банке не исключают необходимость докапитализации государственного "Укрэксимбанка". Как правило, это происходит за счет средств государственного бюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой изданию "Экономическая правда".
По ее словам, "Укрэксимбанк" уже нарушает нормативы адекватности капитала.
"Мы закончим диагностику и посмотрим, что с ним может быть. Наша задача, учитывая финансовые результаты банковской системы, обойтись без докапитализации", - добавила Рожкова.
Она пояснила, что регулятор будет готов пойти на такой шаг, если будет понимать, что устойчивость банка высока и способен восстановить капитал самостоятельно.
"Если нет, то никаких послаблений делать не будем, чтобы это не угрожало финансовой стабильности", - сказала первая замглавы НБУ.
Диагностика банков
Напомним, для определения реального состояния банковского сектора НБУ начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
За 2022 год Укрэксимбанк получил убыток на 6,886 млрд гривен и занял второе место в рейтинге наиболее убыточных банков.
Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Национальный банк Украины пока видит проблемы нескольких мелких банков, не влияющих на систему.