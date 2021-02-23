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В одному з регіонів Іспанії будуть штрафувати за відмову від COVID-вакцинації

Автор: РБК-Україна

В іспанському регіоні Галісія вакцинацію від коронавірусу мають намір зробити обов'язковою. У разі відмови загрожує штраф до 60 тисяч євро.

Про це повідомляє The Local.

Глава регіону Галісія Альберто Нуньєс Фейо заявив, що його уряд працює над прийняттям відповідного законопроекту з листопада минулого року.

Очікується, що документ буде схвалений більшістю регіонального парламенту. Уряд буде розглядати "необґрунтовану" відмову кожного, кого викличуть на вакцинацію, як "незначне правопорушення", за що передбачено штраф від 1 тисячі до 3 тисяч євро.

Однак у випадках, коли відмова може представляти ризик або серйозну шкоду для здоров'я населення", це буде вважатися серйозним правопорушенням, а покарання буде складати від 3 до 60 тисяч євро. Таке може бути у випадку, якщо хтось відмовляється отримати вакцину і виявляється зараженим коронавірусом.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що вакцинація від COVID-19 не повинно бути обов'язковою, однак уряд Іспанії ще в грудні вирішило, що буде вести облік тих, хто від неї відмовиться.

Нагадаємо, в Іспанії планують створити спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися зробити щеплення вакциною від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни ЄС.

Крім того, на початку лютого в Іспанії визнали коронавірус професійним захворюванням працівників сфери охорони здоров'я.

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Новини України ІспаніявакцинаціяКоронавірус
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