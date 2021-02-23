В одном из регионов Испании будут штрафовать за отказ от COVID-вакцинации

Глава региона Галисия Альберто Нуньес Фейо заявил, что его правительство работает над принятием соответствующего законопроекта с ноября прошлого года.

Ожидается, что документ будет одобрен большинством регионального парламента. Правительство будет рассматривать "необоснованный" отказ каждого, кого вызовут на вакцинацию, как "незначительное правонарушение", за что предусмотрен штраф от 1 тысячи до 3 тысяч евро.

Однако в случаях, когда "отказ может представлять риск или серьезный вред для здоровья населения", это будет считаться серьезным правонарушением, а наказание будет составлять от 3 тысяч до 60 тысяч евро. Такое может быть в случае, если кто-то отказывается получить вакцину и оказывается зараженным коронавирусом.

Ранее Министерство здравоохранения Испании заявило, что вакцинация от COVID-19 не должно быть обязательной, однако правительство Испании еще в декабре решило, что будет вести учет тех, кто от нее откажется.