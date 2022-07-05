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На Київщині попередили про пересування військової техніки: у чому причина

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 12:16
На Київщині попередили про пересування військової техніки: у чому причина Фото: українські військові (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

У Броварському районі Київської області з 5 по 6 липня відбудуться командно-штабні навчання. Мешканців попереджають про пересування військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"У Броварах та на території району можливе пересування військової техніки, буде посилено контроль на блокпостах та інші додаткові заходи безпеки", - йдеться у повідомленні.

Мер закликав громадян з розумінням поставитися до поточної ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Броварах чоловік отримав вогнепальні поранення при спробі втечі від бійців територіальної оборони, які вночі патрулювали вулиці міста, коли діяла комендантська година.

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