В одному з міст Полтавської області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина
Фото: у Миргороді пройдуть навчальні стрільби (Getty Images)
Жителі Миргорода Полтавської області сьогодні, 9 червня, будуть чути звуки вибухів. Поблизу міста пройдуть навчальні стрільби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.
"Сьогодні, 9 червня, з 10:00 тривають навчальні стрільби в Миргородській громаді", - йдеться у повідомленні.
Вибухи буде чути в різних районах міста. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.
Нагадаємо, 6 червня в небі над Полтавською областю збили ворожу ракету.
Днем пізніше ще одну російську ракету українські сили ППО збили над Запорізькою областю.
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