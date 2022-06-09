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В одному з міст Полтавської області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина

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Миргород, Четвер 09 червня 2022 11:21
В одному з міст Полтавської області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина Фото: у Миргороді пройдуть навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Миргорода Полтавської області сьогодні, 9 червня, будуть чути звуки вибухів. Поблизу міста пройдуть навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Сьогодні, 9 червня, з 10:00 тривають навчальні стрільби в Миргородській громаді", - йдеться у повідомленні.

Вибухи буде чути в різних районах міста. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

Нагадаємо, 6 червня в небі над Полтавською областю збили ворожу ракету.

Днем пізніше ще одну російську ракету українські сили ППО збили над Запорізькою областю.

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Миргород Полтавская область
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