Над Полтавською областю збили ворожу ракету
Фото: ворожу ракету збили над Полтавською областю (facebook.com)
Збройні Сили України збили над територією Полтавської області ворожу ракету. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін не повідомив подробиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Луніна в Telegram.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету!",- написав він і закликав не нехтувати повітряними тривогами.
Нагадаємо, вранці 5 червня Київ зазнав ракетного обстрілу. Удари були нанесені по території Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ). В результаті удару були пошкоджені цехи, а одна людина отримала поранення.
Військові заявили, що окупанти випустили відразу кілька ракет з Каспійського моря, одну з них збили.
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