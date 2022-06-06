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Над Полтавською областю збили ворожу ракету

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Україна, Понеділок 06 червня 2022 08:33
Над Полтавською областю збили ворожу ракету Фото: ворожу ракету збили над Полтавською областю (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус

Збройні Сили України збили над територією Полтавської області ворожу ракету. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін не повідомив подробиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Луніна в Telegram.

"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету!",- написав він і закликав не нехтувати повітряними тривогами.

Нагадаємо, вранці 5 червня Київ зазнав ракетного обстрілу. Удари були нанесені по території Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ). В результаті удару були пошкоджені цехи, а одна людина отримала поранення.

Військові заявили, що окупанти випустили відразу кілька ракет з Каспійського моря, одну з них збили.

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