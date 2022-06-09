В одном из городов Полтавской области сегодня прогремят взрывы: в чем причина
Фото: в Миргороде пройдут учебные стрельбы (Getty Images)
Жители Миргорода Полтавской области сегодня, 9 июня, будут слышать звуки взрывов. Вблизи города пройдут учебные стрельбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской общине", - говорится в сообщении.
Взрывы будут слышны в разных районах города. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.
Напомним, 6 июня в небе над Полтавской областью сбили вражескую ракету.
Днем позже еще одну российскую ракету украинские силы ПВО сбили над Запорожской областью.
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