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В одном из городов Полтавской области сегодня прогремят взрывы: в чем причина

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Миргород, Четверг 09 июня 2022 11:21
В одном из городов Полтавской области сегодня прогремят взрывы: в чем причина Фото: в Миргороде пройдут учебные стрельбы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Миргорода Полтавской области сегодня, 9 июня, будут слышать звуки взрывов. Вблизи города пройдут учебные стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Сегодня, 9 июня, с 10:00 продолжаются учебные стрельбы в Миргородской общине", - говорится в сообщении.

Взрывы будут слышны в разных районах города. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Напомним, 6 июня в небе над Полтавской областью сбили вражескую ракету.

Днем позже еще одну российскую ракету украинские силы ПВО сбили над Запорожской областью.

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Миргород Полтавская область
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