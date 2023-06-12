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Одноклубник Месси присоединился к лагерю сборной Украины

Новина українською →
Бремен, Понедельник 12 июня 2023 13:54
Одноклубник Месси присоединился к лагерю сборной Украины Фото: Сергей Кривцов прибыл в сборную Украины из-за океана (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Последним в ряды национальной команды Украины на серию летних матчей приехал защитник американского "Интера Майами" Сергей Кривцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал УАФ.

Ветеран прибыл в немецкий Бремен, где "сине-желтые" в понедельник сыграют контрольный матч против сборной Германии. В заявку на поединок центрбек не попал.

Кривцов будет готовиться к следующим матчам украинской сборной. На июнь запланированы два поединка в квалификации к Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва 16 июня сыграют против Северной Македонии на выезде, а затем встретятся со сборной Мальты (19 июня).

"Очень хочется поговорить на родном языке и увидеться с ребятами. Когда я играл в "Шахтере", то видел их почти каждый день. Скучал также по ребятам из других команд. Сейчас ситуация изменилась – мы в онлайн-режиме общаемся", – рассказал Кривцов.

32-летний защитник дебютировал в составе "сине-желтых" еще в 2011 году. С тех пор он провел 31 матч за сборную Украины. Кривцов поехал с командой на Евро-2020, где сборная дошла до 1/4 финала.

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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