Однокомнатных квартир становится меньше: где в Украине падает предложение на продажу и аренду

В большинстве крупных городов Украины за год сократилось количество однокомнатных квартир, которые выставляют на продажу и долгосрочную аренду. В то же время Черновцы стали единственным городом, где квартир стало больше в обоих сегментах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
На вторичном рынке Черновцы стали единственным городом с положительной динамикой. За год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир там выросло на 5%.
Во всех проанализированных городах предложение сократилось.
Самое большое падение зафиксировали:
В Днепре и Херсоне количество объявлений уменьшилось на 28%, в Николаеве - на 24%.
Во Львове, Киеве и Чернигове предложение сократилось на 18%. Самое маленькое падение зафиксировали в Одессе - всего на 2%.
Таким образом, вторичный рынок однокомнатных квартир за год продемонстрировал преимущественно сокращение предложения - от 2% в Одессе до более 40% в Тернополе, Хмельницком и Черкассах.
На рынке долгосрочной аренды ситуация несколько другая. В пяти городах количество объявлений об аренде однокомнатных квартир выросло.
Больше всего - в Луцке, где предложение увеличилось на 23%. В Черновцах она выросла на 10%, в Киеве - на 6%, в Виннице - на 4%, а в Ивано-Франковске - на 3%.
В других же городах количество предложений сократилось. Больше всего - в:
В Харькове и Кропивницком предложение уменьшилось на 29%, в Николаеве - на 28%, в Черкассах и Днепре - на 26%.
Во Львове количество объявлений сократилось на 15%, в Чернигове - на 11%, в Херсоне - на 8%. В Одессе падение составило 3%, а в Полтаве - 4%.
В большинстве городов предложение на продажу и аренду менялось в одном направлении - сокращалось.
Ближайшие показатели зафиксировали, в частности, в Ровно: -35% на продажу и -34% в аренде. В Житомире: -34% и -33%, в Запорожье: -33% и -31%, в Кропивницком -31% и -29%.
В то же время в нескольких городах ситуация противоположная.
В Киеве количество однокомнатных квартир на продажу за год сократилось на 18%, тогда как предложение долгосрочной аренды выросло на 6%.
В Виннице предложение на продажу упало на 35%, а в аренде выросло на 4%. В Луцке: -14% против +23%, в Ивано-Франковске: -7% против +3%.
Отдельно отличаются Черновцы. Это единственный из проанализированных городов, где предложение выросло в обоих сегментах: на 5% на вторичном рынке и на 10% в долгосрочной аренде.
В Одессе изменения были минимальными: количество квартир на продажу сократилось на 2%, а предложение в аренде - на 3%.
Уменьшение количества объявлений само по себе не означает аналогичного падения спроса. На объем предложения оказывают влияние активность собственников, скорость продажи или сдачи квартир, локальный спрос, миграционные процессы и общая ситуация на конкретном рынке.
Поэтому статистика OLX показывает, как меняется количество доступных предложений, а не непосредственно спрос на однокомнатные квартиры.
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