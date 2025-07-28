Однушки рвутся вверх: где за полгода цены взлетели больше всего

Цены на вторичном рынке продолжают расти. За последние полгода стоимость однокомнатных квартир выросла на 1-16% в валюте, в зависимости от региона. Больше всего подорожало жилье в Ровно и Одессе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Ровно - на 16% за полгода. Сейчас их в среднем продают за 51 500 долларов.
На 15% выросли цены в Одессе, там однокомнатные квартиры теперь стоят 43 700 долларов. При этом в городе также выросла стоимость двух- и трехкомнатных квартир, на 11 и 13%, соответственно.
В тройку лидеров также вошел Харьков, здесь однокомнатные квартиры подорожали на 10% и сейчас в среднем стоят 22 тысяч долларов. Несмотря на это, город занимает пятую позицию в Украине по самым низким ценам на жилье.
Рост цен на однокомнатные квартиры в других городах:
Однокомнатные квартиры подешевели только в Николаеве и Запорожье на 2 и 3%, соответственно. Теперь средняя цена на такое жилье в Николаеве - 20 тысяч долларов, в Запорожье - 16 500 долларов. Эти города занимают вторую и третью строчку в рейтинге самых дешевых городов Украины. Лидером остается Херсон.
Цены на однокомнатные квартиры не изменились в Сумах - 21 тысяча долларов, в Луцке - 49 800 долларов, в Кропивницком - 29 тысяч долларов, в Херсоне - 15 тысяч долларов.
Отметим, что данных по оккупированным территориям - нет.
Ранее мы подробно рассказывали, что происходило на рынке недвижимости в течение первого полугодия 2025-го и чего стоит ожидать до конца года.
Читайте также о том, что цены на квартиры в Ровно претерпели резкий скачок. На вторичном рынке жилье подорожало в пределах 10-17% в валюте - в зависимости от типа объекта. Выросли и цены на новостройки: их стоимость поднялась на 8%. Сегодня Ровно входит в пятерку украинских городов с самыми высокими ценами на недвижимость.
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