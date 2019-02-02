У одного із захоплених Росією моряків підозрюють гепатит, - адвокати

Військовополонений українець Андрій Ейдер повідомив своєму адвокатові, що його могли заразити в медсанчастині

Российский адвокат Николай Полозов сообщил, что есть подозрения, что раненого военнопленного моряка Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом B. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката.

Полозов сослался на свою коллегу Александру Маркову, входящую в группу защитников захваченных в Керченском проливе украинских моряков, которая в свою очередь сослалась на слова самого военнопленного Эйдера.

"Официальное подтверждение этому (заболеванию гепатитом, - ред.) будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею (Эйдеру, - ред.) при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - написала Маркова.

Напомним, у военнопленных украинских моряков Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья. Украинский омбудсмен Людмила Денисова также призвала омбудсмена РФ Москалькову проверить состояние содержания и наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.