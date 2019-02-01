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Туреччина обіцяє допомогу у звільненні українських моряків з полону

Новини » Політика    01.02.2019 - 21:35
Туреччина обіцяє допомогу у звільненні українських моряків з полону
Фото: Мевлюта Чавушоглу і Павло Клімкін (twitter.com/andrii_sybiha)

За словами Чавушоглу, Туреччина з цього приводу неодноразово направляла Путіну свої прохання

Туреччина буде докладати зусилля для звільнення захоплених Росією українських моряків і кораблів, а також брати активну участь у забезпеченні безпеки Чорноморського регіону. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу у ході спільної з главою МЗС України Павлом Клімкіним прес-конференції в Одесі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що Туреччина буде продовжувати свої зусилля щодо звільнення затриманих.

"Після кризи в Керченській протоці наш президент неодноразово направляв свої прохання пану Путіну. І з нашого боку будуть продовжуватися зусилля як по звільненню кораблів, так і полонених", - сказав Чавушоглу.

Він зазначив, що Туреччина підтримує врегулювання Керченської кризи виключно мирним шляхом і як країна-член НАТО буде докладати зусилля для безпеки у Чорноморському регіоні, погоджуючи свої дії з Альянсом.

"Ми не хочемо бачити Чорне море морем напруги, а навпаки, морем миру і спокою", - додав Чавушоглу.

Зазначимо, глава МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу з робочим візитом перебував сьогодні в Одесі, де провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Клімкін і Чавушоглу обговорять поглиблення співпраці в торговельно-економічній та енергетичній сферах, оборонній сфері, перспективи завершення в 2019 році переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Також повідомлялося, що Туреччина буде поставляти в Україну ударні безпілотники.

 

 

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