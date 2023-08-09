Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей
Спецслужбы в Беларуси просят граждан Литвы по возвращении к себе домой фотографировать и передавать им данные о перемещении воинских частей.
Об этом заявил начальник Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15Min.
По его словам, в течение первого полугодия Беларусь посетили около 230 тысяч граждан Литвы.
Он отметил, что в среднем ежемесячно более 50 тысяч литовцев ездят в Беларусь.
Спецслужбы Беларуси вербуют граждан Литвы
"Мы имеем информацию о попытках вербовки граждан Литвы", - сказал начальник Службы охраны государственной границы.
Он отметил, что белорусские спецслужбы просят их сделать фотографии определенных объектов, фиксировать передвижения военных подразделений.
Отношения Литвы и Беларуси
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.
Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.
Также в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.
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