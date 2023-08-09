ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей

Новина українською →
Среда 09 августа 2023 17:17
Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей Фото: начальник Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас (facebook.com/pasienislt)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецслужбы в Беларуси просят граждан Литвы по возвращении к себе домой фотографировать и передавать им данные о перемещении воинских частей.

Об этом заявил начальник Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15Min.

По его словам, в течение первого полугодия Беларусь посетили около 230 тысяч граждан Литвы.

Он отметил, что в среднем ежемесячно более 50 тысяч литовцев ездят в Беларусь.

Спецслужбы Беларуси вербуют граждан Литвы

"Мы имеем информацию о попытках вербовки граждан Литвы", - сказал начальник Службы охраны государственной границы.

Он отметил, что белорусские спецслужбы просят их сделать фотографии определенных объектов, фиксировать передвижения военных подразделений.

Отношения Литвы и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва начала с осторожностью относиться к Беларуси. В то же время те периодически устраивают провокации. Например, во время саммита НАТО в Вильнюсе Беларусь провела учебные стрельбы у границы Литвы.

Кроме того, департамент госбезопасности Литвы в этом месяце предупреждал об опасности поездок в Беларусь, ведь спецслужбы Минска активно пытаются вербовать литовских граждан.

Также в Литве рассматривается возможность прекращения автобусных перевозок в Беларусь из-за рисков для граждан страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва
NEWS
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины