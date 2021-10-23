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Одного з ватажків "Аль-Каїди" ліквідували при авіаударі США в Сирії

Автор: Артур Родивилов

Військові США завдали удару з повітря в північно-західній частині Сирії. Був знищений один з ватажків терористичного угруповання "Аль-Каїда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування (CENTCOM) американських ЗС.

Як уточнюється, удар був нанесений за допомогою безпілотника. Повідомлень про загибель мирних жителів не надходило.

Раніше в Аль-Танфі була здійснена атака на невелику віддалену військову базу США в Сирії. За словами двох офіційних осіб США, американські військові не постраждали.

Нагадаємо, що у Сирії вибухнув автобус з військовими. В результаті загинули військові.

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Сирія