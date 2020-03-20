У одного з футболістів "Айнтрахта" виявили коронавірус

Фото: гравці "Айнтрахта" (facebook.com/eintracht.eng)

Гравці клубу пройдуть двотижневий карантин

Перший випадок зараження коронавірусів виявлений в одного з футболістів німецького "Айнтрахта". Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Франкфурта-на-Майні.

Тест був проведений після того, як гравець, чиє ім'я не розкривається, поскаржився на нездужання. Результат виявився позитивним.

Тепер всім футболіста, тренерському штабу і персоналу клубу належить пройти тестування і відправитися на двотижневий карантин. Також команда була переведена на індивідуальні тренування, що мінімізувати ризик зараження.

Так в повідомленні "Айнтрахта" підкреслюється, що ніяких коментарів по цій ситуації не буде, оскільки зараз пріоритетом є здоров'я всіх представників клубу.

Німецька Бундесліга, як і чемпіонати багатьох інших країн, припинена через пандемію.

Через загрозу поширення коронавірусу припинені змагання по всьому світу, а чемпіонат Європи з футболу, який повинен був пройти влітку 2020 року, перенесений на літо наступного. Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.