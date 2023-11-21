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В одной из воинских частей Черниговской области нашли убытков на 40 млн гривен, - Минобороны

Фото: в одной из воинских частей Черниговской области нашли убытков на 40 млн гривен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области почти на 40 миллионов гривен. В результате чего начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Что обнаружила проверка

Так, Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

В результате чего аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

В частности, самое масштабное из четырех нарушений - безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Причем в период с октября 2022 года по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных.

Другие нарушения

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен. В ходе проверки Службы внутреннего аудита Минобороны установлены факты препятствования действиям аудиторов.

Относительно нарушений должностных лиц - в частности командира воинской части - приведших к потерям из государственного бюджета, Минобороны уже передало информацию правоохранителям.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит в около сорока воинских частях. Тогда в результате проверки было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат для военнослужащих ВСУ гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну одной признали завышенной.

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