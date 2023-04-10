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На одной из трасс в Черниговской области произошло подтопление: где и как объехать

Фото: на одной из трасс в Черниговской области произошло подтопление (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за поднятия уровня воды в Десне, нарушено движение на автодороге Р65 Новгород-Северский - Шостка. Подтопление произошло в районе села Путивск, поэтому участок нужно объезжать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Новгород-Северского районного отделения ГУ ГСЧС в области Андрея Аникиенко.

"В связи со значительным поднятием уровня воды в г. Десна, нарушено автомобильное сообщение на автодороге Р65 (Новгород-Северский-Шостка), в районе с. Путивск. Движение на данном участке дороги запрещено. Ближайший объезд возможен через пгт. Короп", - написал он.

Напомним, что сегодня в Киеве на бульваре Дружбы народа произошел прорыв теплотрассы, из-за чего движение автотранспорта было затруднено.

Ранее из-за прорыва дамбы в Краматорске Донецкой области затопило несколько сотен домов в ближайших поселках.

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Черниговская область