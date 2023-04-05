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Людей эвакуировали на лодке. В Краматорске затопило около 260 домов (видео)

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Краматорск, Среда 05 апреля 2023 12:13
Людей эвакуировали на лодке. В Краматорске затопило около 260 домов (видео) Фото: из-за прорыва дамбы в Краматорске Донецкой области людей пришлось эвакуировать лодкой (иллюстрация\GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за прорыва дамбы в Краматорске Донецкой области затопило несколько сотен домов в ближайших поселках. Людей пришлось эвакуировать на лодке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Из-за прорыва дамбы возле Краматорска было затоплено около 260 домов, а уровень воды достигал 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Полицейским пришлось использовать лодку для эвакуации людей, а детей выносить на себе.

Прорыв дамбы в Краматорске

Во вторник, 4 апреля, в Краматорске получила повреждения часть дамбы. Затопило дома, пришлось эвакуировать местных жителей, проживающих в зоне подтопления.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что из-за этого около 260 домов на 30 улицах были подтоплены. Кроме того, на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего и произошел неконтролируемый сброс воды.

Уже ночью 5 апреля стало известно, что в городе завершили эвакуацию после прорыва дамбы. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. В то же время ГСЧС спасла 3 человека, еще 14 были эвакуированы, из них 2

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Краматорск Донецкая область
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