По одной и две очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 19 ноября

В Украине во вторник, 19 ноября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключать в одной и двух очередях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 19 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 9:00 – две очереди отключений;

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Следует напомнить, что график отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Возврат графиков отключения света в Украине

В минувшие выходные Российская Федерация в очередной раз нанесла массированную атаку по энергетической структуре Украины. Из-за этого были возвращены графики отключения света. Известно, что самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Также после ударов работу прекратила Ладыжинская ТЭС Винницкой области.