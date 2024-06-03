В одной из областей Украины завтра отключений света не будет, несмотря на дефицит

В Днепропетровской области во вторник, 4 июня, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В компании добавили, что в случае изменений жители области будут оперативно проинформированы.

"Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений. Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста", - отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине 4 июня

В Украине во вторник, 4 июня, отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать во всех областях.

Как сообщили в "Укрэнерго" прогнозируется, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

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