ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одной из областей Украины завтра отключений света не будет, несмотря на дефицит

Днепропетровская область, Понедельник 03 июня 2024 20:46
UA EN RU
В одной из областей Украины завтра отключений света не будет, несмотря на дефицит Фото: в Днепропетровской области завтра отключений света не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепропетровской области во вторник, 4 июня, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений. Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста", - отметили в ДТЭК.

В компании добавили, что в случае изменений жители области будут оперативно проинформированы.

Отключение света в Украине 4 июня

В Украине во вторник, 4 июня, отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать во всех областях.

Как сообщили в "Укрэнерго" прогнозируется, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Днепропетровская область Электроэнергия Отключения света
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО