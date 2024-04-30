В одной из областей Украины просят сообщать о подозрительных людях и транспорте на Пасху

Козицкий напомнил, что вскоре в Украине будут отмечать уже третью за время полномасштабного вторжения РФ Пасху.

"Враг не делает поправок на большие христианские праздники. С 2014 года, а от 24 февраля 2022 года и подавно, мы не раз убедились, что у него нет ничего святого", - написал он.

Именно поэтому чиновник обратился к жителям и гостям с просьбой быть внимательными. А именно, если у вас есть информация о подозрительных лицах, транспорте, предметах или о том, что кто-то хочет совершить диверсию или террористический акт на территории Львовской области, то необходимо звонить на горячую линию СБУ: 032 261 61 43.

Также можно сообщать о подозрительных предметах в полицию: 102.

Напомним, что, несмотря на праздничные выходные, продолжительность комендантского часа во Львовской области остается неизменной - с 00:00 до 05:00.

"Это означает, что с 00:00 до 05:00 нельзя находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность", - напомнил Козицкий.

Пасха в 2024 году

В этом году Пасху в Украине православные будут отмечать 5 мая. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину актуален вопрос мер безопасности в этот праздник.

В частности, в Харькове и области местных попросили воздержаться от походов на кладбища и больших скоплений людей, потому что РФ может ударить по таким местам. А в Киевской области заявили, что не будут отменять действие комендантского часа.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о том, что Россия может готовить провокации во время Пасхи.

Подробно о том, какие ограничения будут действовать на Пасху, читайте в материале РБК-Украина.

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