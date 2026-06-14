В одной из стран ЕС призвали лишить украинцев временной защиты

В Чехии хотят отменить статус временной защиты для украинских беженцев. Дальнейшее пребывание украинцев в стране оказалось под вопросом из-за якобы недовольства местных граждан и политических споров относительно их роли в экономике.
Об этом заявил председатель чешской партии СДПГ и Палаты депутатов Чехии Томио Окамура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание České noviny.
Инициатива лидера СДПГ прозвучала во время дискуссионной программы в эфире Prima TV. Политик выразил радикальную позицию относительно дальнейшей судьбы украинцев в стране.
"Если бы это зависело от меня, я бы немедленно прекратил временную защиту", - заявил Окамура.
Он добавил, что украинцев в Чехии находится слишком много, и из-за этого якобы жалуются местные граждане.
Зато представители других чешских партий напоминают, что украинские граждане сейчас критически необходимы для функционирования строительной отрасли, системы здравоохранения и социальных услуг страны.
В ответ на обвинения Окамуры относительно злоупотребления социальными выплатами, председатель ГДПН Мартин Купка привел официальные данные профильных министерств. Согласно им, случаи нарушений являются единичными.
Сейчас в Чехии находится около 400 тысяч украинских беженцев. Из них более 175 тысяч официально трудоустроены и платят налоги, а значительную часть от остального количества составляют дети. Более того, наличие такого количества украинцев обеспечивает Чехии освобождение от миграционного пакта ЕС относительно обязательного переселения других мигрантов.
Напомним, Европейский Союз планирует продлить временную защиту для беженцев после марта 2027 года, однако будущих пришельцев могут ждать изменения.
В частности, в Совете ЕС продолжаются дискуссии относительно возможного введения ограничений для мужчин мобилизационного возраста, которые будут приезжать в Европу впервые. В то же время в Еврокомиссии успокоили, что новые правила не затронут тех, кто уже имеет статус защиты.
Вместе с тем, длительная эмиграция и адаптация заставляют многих украинцев задумываться о репатриации. В некоторых государствах процент тех, кто хочет ехать домой, остается достаточно высоким. Ранее РБК-Украина уже публиковало топ стран ЕС, где украинцы чаще всего планируют возвращение домой.
Основными факторами для возвращения становятся суровая бюрократия, сложная налоговая система и несоответствие европейского быта изначальным ожиданиям. Многие эмигранты сталкиваются с финансовым истощением и серьезным кризисом.
Одним из самых больших шоков, в частности, становится тотальный консерватизм в Германии, где после привычной для украинцев цифровизации людям приходится иметь дело с бумажным адом и "цифровым каменным веком".