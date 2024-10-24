В одной из стран ЕС местные власти хотят выселить украинских беженцев: что произошло

Отмечается, что власти департамента Мерт и Мозель уже начали посылать украинским беженцам соответствующие уведомления. Одно из них пришло Олесе Болгуновской, 41-летней жительнице Харькова, выехавшей из Украины еще в 2022 году

Известно, что около 600 из 1600 украинских беженцев проживают в таком жилье. Сообщается, что большинство из них - это пенсионеры или те, кто не может трудоустроиться.

Ситуация с беженцами из Украины в регионе Гранд-Эст обратила на себя внимание местных правозащитных организаций.

После их вмешательства процесс выселения был отсрочен до конца декабря 2024 года.

Это решение вызвало возмущение среди беженцев, в частности пенсионеров и незащищенных слоев населения, оказавшихся перед тяжелым выбором - вернуться в Украину или найти новое жилье во Франции за свой счет.

Местные ассоциации, которые помогали украинским беженцам, отмечают, что украинцы не смогли полностью интегрироваться в общество, что стало одной из причин принятия этого решения.

Также сообщается, что многие украинские беженцы сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера и недостаточной социальной поддержки.

В то же время, украинские ассоциации поддерживают беженцев и помогают найти решение проблемы. Среди прочего они отмечают, что французские власти не всегда поддерживают процесс их интеграции в общество, особенно в восточных регионах.

Издание отмечает, что ситуация в других регионах Франции, например в Иль-де-Франс или в Окситании, лучше. Это произошло потому, что местные службы и общественные организации более скоординировано пытаются помочь украинским беженцам.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало о том, почему украинцы, выехавшие из Украины из-за войны, неохотно едут во Францию и какие проблемы их ждут там.