RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В одной из стран ЕС местные власти хотят выселить украинских беженцев: что произошло

Фото: беженцы из Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Власти одного из департаментов Франции приняли решение обязать украинских беженцев покинуть предоставленное им жилье до конца октября из-за сокращения бюджетных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Отмечается, что власти департамента Мерт и Мозель уже начали посылать украинским беженцам соответствующие уведомления. Одно из них пришло Олесе Болгуновской, 41-летней жительнице Харькова, выехавшей из Украины еще в 2022 году

Известно, что около 600 из 1600 украинских беженцев проживают в таком жилье. Сообщается, что большинство из них - это пенсионеры или те, кто не может трудоустроиться.

Ситуация с беженцами из Украины в регионе Гранд-Эст обратила на себя внимание местных правозащитных организаций.

После их вмешательства процесс выселения был отсрочен до конца декабря 2024 года.

Это решение вызвало возмущение среди беженцев, в частности пенсионеров и незащищенных слоев населения, оказавшихся перед тяжелым выбором - вернуться в Украину или найти новое жилье во Франции за свой счет.

Местные ассоциации, которые помогали украинским беженцам, отмечают, что украинцы не смогли полностью интегрироваться в общество, что стало одной из причин принятия этого решения.

Также сообщается, что многие украинские беженцы сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера и недостаточной социальной поддержки.

В то же время, украинские ассоциации поддерживают беженцев и помогают найти решение проблемы. Среди прочего они отмечают, что французские власти не всегда поддерживают процесс их интеграции в общество, особенно в восточных регионах.

Издание отмечает, что ситуация в других регионах Франции, например в Иль-де-Франс или в Окситании, лучше. Это произошло потому, что местные службы и общественные организации более скоординировано пытаются помочь украинским беженцам.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало о том, почему украинцы, выехавшие из Украины из-за войны, неохотно едут во Францию и какие проблемы их ждут там.

В то же время, количество украинских беженцев в странах ЕС все равно увеличивается. В нашем материале вы можете узнать о том, в какие европейские государства украинцы едут больше всего.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзФранция