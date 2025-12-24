В одной из громад Украины отменили земельный налог и арендную плату для бизнеса

Льготы для предпринимателей

Как отмечается, с 1 января по 31 марта 2026 года в громаде будет действовать 100% льгота по уплате земельного налога для:

граждан;

физических лиц-предпринимателей;

юридических лиц - владельцев или постоянных пользователей земельных участков;

при условии отсутствия задолженности перед бюджетом громады.

Кроме того, 100% льгота по арендной плате за землю предоставляется арендаторам с действующими и зарегистрированными договорами аренды. Исключение - земельные участки, полученные через земельные торги.

Срок действия и возможное продление

В городском совете отмечают, что введенный льготный период пока составляет один квартал, однако он не является окончательным.

"При необходимости мы готовы пересматривать это решение и продолжать поддержку бизнеса", - отметили в горсовете.

Поддержка экономики громады

В обращении к предпринимателям городские власти поблагодарили бизнес, который несмотря на сложные условия войны остается работать в Сумах, поддерживает экономику и жизнестойкость громады.

"Спасибо предпринимателям, которые, несмотря на все вызовы, остаются в Сумах, работают, поддерживают экономику и жизнестойкость нашей громады", - пишет Кобзарь.