Общество Образование Деньги Изменения

В одной из громад Украины отменили земельный налог и арендную плату для бизнеса

В Сумской громаде временно отменили земельный налог (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 января 2026 года в Сумской громаде вводят полное освобождение бизнеса от уплаты земельного налога и арендной платы за землю. Соответствующее решение принял Сумской городской совет вместе с депутатским корпусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

Льготы для предпринимателей

Как отмечается, с 1 января по 31 марта 2026 года в громаде будет действовать 100% льгота по уплате земельного налога для:

  • граждан;
  • физических лиц-предпринимателей;
  • юридических лиц - владельцев или постоянных пользователей земельных участков;
  • при условии отсутствия задолженности перед бюджетом громады.

Кроме того, 100% льгота по арендной плате за землю предоставляется арендаторам с действующими и зарегистрированными договорами аренды. Исключение - земельные участки, полученные через земельные торги.

Срок действия и возможное продление

В городском совете отмечают, что введенный льготный период пока составляет один квартал, однако он не является окончательным.

"При необходимости мы готовы пересматривать это решение и продолжать поддержку бизнеса", - отметили в горсовете.

Поддержка экономики громады

В обращении к предпринимателям городские власти поблагодарили бизнес, который несмотря на сложные условия войны остается работать в Сумах, поддерживает экономику и жизнестойкость громады.

"Спасибо предпринимателям, которые, несмотря на все вызовы, остаются в Сумах, работают, поддерживают экономику и жизнестойкость нашей громады", - пишет Кобзарь.

Читайте также о том, что украинские беженцы за рубежом должны декларировать свои доходы, полученные в других странах. Но если они платят там налоги, то в Украине им этого делать не надо.

Ранее мы писали о том, что руководитель Государственной налоговой службы Леся Карнаух заявила, что злоупотребления бизнесом упрощенной налоговой системой имеют масштабный характер. Многие компании используют низкую ставку налогообложения - 5% единого налога, чтобы дробить свой бизнес.

Сумская областьНалоги