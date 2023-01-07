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Над одним из городов Днепропетровской области сбили вражеский БПЛА

Фото: над одним из городов Днепропетровской области сбили вражеский БПЛА (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Каменском Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Андрея Белоруса.

"В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожила вражеский БПЛА над городом. Прошло без жертв и пострадавших. Есть незначительные повреждения. Соответствующие службы уже работают", - написал он.

Напомним, что в эту ночь воздушная тревога в Никопольском районе Днепропетровской области длилась 9 часов.

Также мы писали, что российские оккупанты ночью 6 января дважды били по одному из районов в Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию.

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