Над одним из городов Днепропетровской области сбили вражеский БПЛА

В Каменском Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Андрея Белоруса.
"В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожила вражеский БПЛА над городом. Прошло без жертв и пострадавших. Есть незначительные повреждения. Соответствующие службы уже работают", - написал он.
Напомним, что в эту ночь воздушная тревога в Никопольском районе Днепропетровской области длилась 9 часов.
Также мы писали, что российские оккупанты ночью 6 января дважды били по одному из районов в Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию.
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