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Тревога продолжалась 9 часов. В ОВА рассказали об обстрелах Днепропетровской области за сутки

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Днепр, Суббота 07 января 2023 08:17
Тревога продолжалась 9 часов. В ОВА рассказали об обстрелах Днепропетровской области за сутки Фото: тревога в Никопольском районе длилась 9 часов (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью тревога в Никопольском районе Днепропетровской области длилась 9 часов, но оккупанты его ни разу не обстреляли. Это 4 ночь за полгода, когда россияне отказались от атак района в темное время суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"В Никопольском районе тревога продолжалась почти 9 часов. Прошло. Это четвертая на Никопольщине ночь без ударов за почти полгода - с тех пор как россияне начали терроризировать район обстрелами", - рассказал он.

По словам главы области, и сейчас всюду тихо.

"Но не следует расслабляться. Переходите в укрытие, как только звучит сирена", - предупредил Резниченко.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 6 января дважды били по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг применил тяжелую артиллерию.

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