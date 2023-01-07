Тревога продолжалась 9 часов. В ОВА рассказали об обстрелах Днепропетровской области за сутки

Ночью тревога в Никопольском районе Днепропетровской области длилась 9 часов, но оккупанты его ни разу не обстреляли. Это 4 ночь за полгода, когда россияне отказались от атак района в темное время суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"В Никопольском районе тревога продолжалась почти 9 часов. Прошло. Это четвертая на Никопольщине ночь без ударов за почти полгода - с тех пор как россияне начали терроризировать район обстрелами", - рассказал он.

По словам главы области, и сейчас всюду тихо.

"Но не следует расслабляться. Переходите в укрытие, как только звучит сирена", - предупредил Резниченко.