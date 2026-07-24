Над одной из стран НАТО сбили беспилотник, ворвавшийся в ее воздушное пространство

"Район был ненаселенным, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска. Сейчас команды устанавливают ответственных за такую ситуацию, обследуют местность, чтобы выяснить все подробности этого инцидента", - отметил румынский лидер.

Agerpres пишет, что сегодня в уезде Бузеу было выпущено сообщение RO-ALERT (государственная система экстренного оповещения населения в Румынии) о возможном беспилотнике.

Согласно данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям (ISU) уезда Бузеу, предупреждение было выдано Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (IGSU) на уровне страны и касается обширной территории на юго-востоке Румынии, в которую входит и уезд Бузеу.

Кроме того, аналогичные предупреждения были объявлены в уездах Бреила, Галац и Тулча.