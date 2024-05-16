В одну из стран ЕС уменьшился поток украинских беженцев: детали

Поток украинских беженцев в Латвию существенно снизился по сравнению с 2023 годом. За четыре месяца 2024 года в страну прибыли 6457 граждан Украины, а в прошлом году за тот же период въехали 40 496 украинцев.

В то же время, в Латвии не исключают увеличения потока беженцев в зависимости от ситуации в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт латвийского Министерства внутренних дел.

Поток украинских беженцев низкий

По данным МВД Латвии, за первые четыре месяца 2024 года через внешнюю границу в Латвию въехали 6457 граждан Украины (в среднем 1614 в месяц). Это 16% от количества прибытий за тот же период в 2023 году, когда в страну въехали 40 496 граждан Украины.

В 2024 году в Реестре физических лиц перерегистрируются в среднем 476 граждан Украины в месяц. В общей сложности в 2023 году перерегистрацию прошли 9445 человек.

По состоянию на 1 мая 2024 года в реестре было 44 961 украинцев со временной защитой: 61% женщин, 39% мужчин.

Чиновники не исключают, что из-за сложившейся ситуации на фронте украинское гражданское население продолжит иммигрировать, так что поток беженцев в Латвии может снова возрасти.

Поддержка украинцев остается высокой: исследование

На мероприятии по обмену опытом приема беженцев, которое состоялось в латвийском МВД 15 мая, исследователи Центра публичной политики "Providus" представили предварительные результаты исследований по приему украинских беженцев в Латвии.

По данным опросов, жители Латвии продолжают поддерживать прием новых украинских беженцев (58,9%) и считают, что украинцам должна быть предоставлена та же государственная поддержка (36,3%) или ее нужно увеличить (20,6%).

Сами украинские беженцы в числе самых больших трудностей назвали трудоустройство и образование.