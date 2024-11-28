Цены "подскочили" на 23%. Где больше всего подорожала аренда жилья в Украине

Цены на аренду однокомнатных квартир за последние полгода в Украине в большинстве городов не изменились. Стоимость снизилась только в Запорожье и Днепре на 6-13%, а еще в 6 городах она "подскочила" на 5-23%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где больше выросла цена на аренду квартир в Украине.

Где больше всего выросла аренда квартир в Украине

Больше всего аренда выросла за полгода в Одессе – цена повысилась на 23%. Сейчас в городе однокомнатные квартиры сдают по 8 600 грн, двухкомнатные – 11 500 грн, трехкомнатные – 18 400 грн. При этом следует отметить, что даже после такого существенного роста Одесса не входит в пятерку городов с самой дорогой арендой жилья.

В Ивано-Франковске повысилась стоимость аренды однокомнатных квартир на 20% и сейчас такое жилье там стоит 13 700 грн в месяц. Двухкомнатные квартиры сдают за 16 700 грн (прирост в цене +28%), трехкомнатные квартиры в такую же стоимость.

Во Львове аренда подорожала на 13%. Однокомнатные квартиры сдают за 17 тыс. грн, двухкомнатные – 20 тыс. грн, трехкомнатные – 22 900 грн.

В Киеве цены подскочили на 10%. Однокомнатные квартиры в столице сейчас стоят 16 500 грн, двухкомнатные – 22 900 грн, трехкомнатные – 37 500 грн.

В Виннице аренда выросла на 9%. Одно- и двухкомнатные квартиры сейчас в городе в среднем сдают за 12 тыс. грн, трехкомнатные – за 14 300 грн.

В Хмельницком цена на аренду повысилась на 5%. В среднем одно- и двухкомнатные квартиры сдают за 10 тыс. грн, трехкомнатные – за 12 тыс. грн.

Цены на аренду жилья в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Также отметим, что за полгода аренда подешевела в Запорожье на 6%, там однокомнатные квартиры сдают за 5 тысяч грн, а в Днепре стоимость снизилась на 13% и сейчас аренда однокомнатной квартиры стоит 10 тыс. грн. В остальных городах цены не изменились за аналогичный период.

Где самая дорогая аренда жилья

Самая высокая стоимость аренды жилья сейчас на западе Украины, поскольку эти регионы считаются более безопасными, а также в столице.

В пятерку самых дорогих городов входят Ужгород, Львов, Киев, Луцк и Ивано-Франковск. Лидером по стоимости аренды однокомнатных квартир – Ужгород, там такое жилье сдают за 18 500 грн, двухкомнатные – за 21 900 грн, трехкомнатные – за 26 300 грн. В Луцке аренда одно- и двухкомнатных квартир стоит 15 тыс. грн. Данные по ценам в Киеве, Львове и Ивано-Франковске приводили в первой разделе статьи.

По данным совместного исследования ЛУН и Wokr.ua, наибольший процент зарплаты идет на аренду квартир у жителей Ужгорода. Там этот показатель составляет 84%. Второй в рейтинге Луцк – 81%, дальше идет Львов – 75%, Киев – 66% и Ивано-Франковск – 65%.

Какой процент зарплаты идет на оплату аренды квартиры (скриншот сайта ЛУН)

Где самая дешевая аренда жилья

Самые низкие цены на аренду жилья в восточных и южных регионах, что обусловлено близостью к линии фронта и частотой российских обстрелов.

Стоимость аренды:

Херсон – однокомнатные квартиры сдают за 3 тыс. грн, данных о двух- и трехкомнатных нет

– однокомнатные квартиры сдают за 3 тыс. грн, данных о двух- и трехкомнатных нет Харьков – однокомнатные 4 тыс. грн, двухкомнатные – 6 тыс. грн, трехкомнатные – 8 тыс. грн

– однокомнатные 4 тыс. грн, двухкомнатные – 6 тыс. грн, трехкомнатные – 8 тыс. грн Николаев и Запорожье – однокомнатные 5 тыс. грн, двухкомнатные 7 тыс. грн, трехкомнатные – 8,5 тыс. грн в Запорожье и 9 тыс. грн в Николаеве

– однокомнатные 5 тыс. грн, двухкомнатные 7 тыс. грн, трехкомнатные – 8,5 тыс. грн в Запорожье и 9 тыс. грн в Николаеве Кропивницкий – однокомнатные 6 тыс. грн, двухкомнатные – 9 тыс. грн, данных о трехкомнатных нет

Отметим, что при анализе не учитывали оккупированные города.