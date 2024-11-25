Один из самых безопасных городов. Сколько сейчас стоит жилье в Ивано-Франковске

Ивано-Франковск остается одним из самых безопасных городов в Украине, соответственно, там спрос на жилье остается высоким. За последние полгода стоимость недвижимости в долларовом эквиваленте на вторичном рынке выросла на 3%, на первичном – на 4%, а цены на аренду взлетели на 26% в гривневом эквиваленте.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоит жилье в Ивано-Франковске.
Цены на недвижимость в Ивано-Франковске относятся к среднему сегменту по сравнению с другими городами Украины. Самое дорогое жилье во Львове и Киеве – там "квадрат" недвижимости стоит 1 500 и 1 470 долларов, соответственно. Дешевле всего – в Херсоне и Запорожье, по 450 и 500 долларов за 1 кв. м.
В Ивано-Франковске сейчас "квадрат" недвижимости на вторичном рынке стоит 890 долларов. За последние полгода цена повысилась на 3%.
Сколько стоят квартиры:
По данным совместного исследования ЛУН и Work.ua, в среднем, чтобы купить квартиру в Ивано-Франковске, придется откладывать зарплату в течение 6,1 лет.
Добавим, что цены на недвижимость на вторичном рынке подскочили почти на 5 тыс. долларов в феврале 2024 года и с тех пор остаются относительно стабильными.
За последние полгода стоимость недвижимости на первичном рынке выросла на 4%. Теперь 1 кв. м стоит 820 долларов. Отметим, что до войны стоимость составляла 510 долларов.
Цены на первичке зависят от класса жилья:
Сейчас в городе в продаже 63 новостройки (182 очереди в ЖК в продаже, 147 очередей на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы 5 котлованов). 42 застройщика предоставляют рассрочку, у 14 можно купить жилье по государственной ипотечной программе "эОселя", у одного – взять квартиру в кредит.
Добавим, что в 2024-м темпы строительства жилья почти вдвое ниже, чем в прошлом году.
Аренда жилья в Ивано-Франковске за последние полгода выросла на 26%. Согласно совместному исследованию ЛУН и Work.ua, в среднем 70% зарплаты горожан идет на оплату съемной квартиры.
Сколько стоит аренда:
Плавный рост цен на аренду начался в июле, больше всего с тех пор подорожали трехкомнатные квартиры – почти на 3 700 грн.
Ранее мы рассказывали, что одним из самых стабильных остается рынок недвижимости в Виннице. За последние полгода там стоимость квартир в новостройках выросла на 1% в долларовом эквиваленте, а на вторичном рынке упала на 2%.
Читайте также о том, что сильно подорожали новостройки в Черкассах. За последние полгода цены там взлетели на 11% в гривневом эквиваленте. Сейчас в среднем 1 кв. м в новостройках стоит 720 долларов.
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