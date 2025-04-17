Одна из версий нападения на Макарова - пророссийский след, - источник

"В своей профессиональной деятельности он показывал проукраинскую позицию, поэтому как одна из версий рассматривается и пророссийский след", - сообщили источники РБК-Украина.

Что известно о нападении на Макарова

Сегодня утром стало известно, что неизвестный совершил нападение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" Юрия Макарова. Ему было нанесено ножевое ранение.

Медики госпитализировали Макарова в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что правоохранители расследуют нападение, а он взял дело под личный контроль.

Кто такой Макаров

Юрий Макаров - украинский журналист, документалист, писатель. Он родился в городе София, что в Болгарии, 24 апреля 1955 года. Учился в Киевском университете им. Т. Шевченко.

Макаров работал на ТРК "Студия 1+1" ведущим и главным редактором. А в 2008 году начал работать на Первом национальном телеканале в должности автора-ведущего программы "Культурный фронт".

В общем Макаров имеет богатую журналистскую карьеру. Он был шеф-редактором и обозревателем журнала "Украинская неделя". Работал на телеканале "ТВі", ведущим программ "Цивилизация" и "Цивилизация 2.0".

В 2015 году начал работать на ток-шоу "Война и мир" на телеканале "UA:Перший", с 2016 по 2017 год работал в сфере документальных фильмов.

В 2019 году стал исполнительным продюсером "Суспільного телебачення НСТУ". Председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (с декабря 2019 по март 2023 года).