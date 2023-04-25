Одно условие. Кулеба рассказал, какие мирные планы готова рассматривать Украина

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины", - сказал глава МИД, предполагая, что мирный план бразильского президента Луиса Инасиу Лулы может не удаться.

Он отметил, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.

Напомним, президент Бразилии предложил уступить Крым России, чтобы успокоить ее.

Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил бразильским чиновникам посетить Киев перед тем, как предлагать мирные инициативы по завершению войны России против Украины.

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