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Одно условие. Кулеба рассказал, какие мирные планы готова рассматривать Украина

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Украина готова рассматривать любой мирный план, если для него не нужно идти на территориальные уступки в пользу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы в эфире телеканала CNN.

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины", - сказал глава МИД, предполагая, что мирный план бразильского президента Луиса Инасиу Лулы может не удаться.

Он отметил, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.

Напомним, президент Бразилии предложил уступить Крым России, чтобы успокоить ее.

Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил бразильским чиновникам посетить Киев перед тем, как предлагать мирные инициативы по завершению войны России против Украины.

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Дмитрий КулебаБразилияМирный