ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Жодна ТЕС ДТЕК не зупиниться через брак вугілля цієї зими, - Тімченко

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 19:45
Жодна ТЕС ДТЕК не зупиниться через брак вугілля цієї зими, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК гарантує наявність достатньої кількості вугілля для роботи всіх своїх ТЕС в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Про це в ході прес-конференції заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Жодна ТЕС ДТЕК не буде зупинена через брак вугілля. З листопада по березень ДТЕК працює максимальним складом обладнання і гарантує забезпечення всіх своїх станцій вугіллям", - повідомив глава ДТЕК.

Він зазначив, що винятком може бути тільки Луганська ТЕС, до якої фізично немає залізничного під'їзду для постачання вугілля з контрольованої території і яка повністю залежить від поставок через територію Росії.

Тимченко висловив сподівання, що на державному рівні вдасться розблокувати питання імпорту вугілля на цю станцію з території РФ.

За словами генерального директора ДТЕК, компанія почала контрактувати імпортне вугілля в серпні. До кінця цього року очікується поставка ще 400 тис. тонн вугілля з США і Колумбії.

"В цілому у 2021 році ми імпортували 2,5 млн тонн вугілля. У першому кварталі наступного року 600 тис. тонн вугілля у нас вже законтрактовано: поставки з Польщі і поставки морем", - сказав він.

Максим Тімченко підкреслив, що попри закриття 2 шахт цього року, ДТЕК збільшив обсяги видобутку вугілля на решті 9 шахтах компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Максим Тимченко
NEWS
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде
DAILY
Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС