Жодна ТЕС ДТЕК не зупиниться через брак вугілля цієї зими, - Тімченко

Компанія ДТЕК гарантує наявність достатньої кількості вугілля для роботи всіх своїх ТЕС в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Про це в ході прес-конференції заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Жодна ТЕС ДТЕК не буде зупинена через брак вугілля. З листопада по березень ДТЕК працює максимальним складом обладнання і гарантує забезпечення всіх своїх станцій вугіллям", - повідомив глава ДТЕК.

Він зазначив, що винятком може бути тільки Луганська ТЕС, до якої фізично немає залізничного під'їзду для постачання вугілля з контрольованої території і яка повністю залежить від поставок через територію Росії.

Тимченко висловив сподівання, що на державному рівні вдасться розблокувати питання імпорту вугілля на цю станцію з території РФ.

За словами генерального директора ДТЕК, компанія почала контрактувати імпортне вугілля в серпні. До кінця цього року очікується поставка ще 400 тис. тонн вугілля з США і Колумбії.

"В цілому у 2021 році ми імпортували 2,5 млн тонн вугілля. У першому кварталі наступного року 600 тис. тонн вугілля у нас вже законтрактовано: поставки з Польщі і поставки морем", - сказав він.

Максим Тімченко підкреслив, що попри закриття 2 шахт цього року, ДТЕК збільшив обсяги видобутку вугілля на решті 9 шахтах компанії.